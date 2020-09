Atletica e cross country, le congratulazioni del sindaco e assessore Cavalli agli sportivi piacentini

“L’ottimo risultato degli atleti che hanno portato alto il nome di Piacenza ai Campionati italiani Under 23 è, per noi, motivo di grande orgoglio: i titoli tricolore conquistati, nelle rispettive specialità, da Andrea Dallavalle, Norberto Fontana ed Edoardo Scotti sono il riconoscimento prezioso alla dedizione e all’impegno costante di tre giovani di straordinario talento, esempio per i loro coetanei nello sport e nella vita”.

Così il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore Stefano Cavalli si complimentano per le tre medaglie d’oro conseguite nel fine settimana a Grosseto.

“Una soddisfazione cui si aggiunge – conclude il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri – quella per le vittorie di Marco Aurelio Fontana e Federica Sesenna ai Campionati italiani di Cross Country olimpico. Tutti questi traguardi, così importanti, ci ricordano che lo sport significa abnegazione, forza di volontà e tenacia, rappresentando per tanti ragazzi un percorso formativo di fondamentale valore. Per questo vorrei cogliere l’occasione per ringraziare, con riferimento a tutte le discipline, le società e gli allenatori che con passione e competenza contribuiscono non solo a successi di prestigio, ma a rafforzare l’intera rete del movimento sportivo sul nostro territorio”.