Attraversamenti pedonali luminosi, già conclusa la realizzazione di ulteriori 14 impianti

Prosegue il secondo stralcio del piano di realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali luminosi che l’Amministrazione Barbieri ha iniziato nel corso del 2019, con la posa di 38 impianti in diverse zone della città.

Per il 2020, è prevista la realizzazione di ulteriori 43 impianti – per una spesa complessiva di circa 400 mila euro – di cui 14 sono già posizionati e funzionanti. Si tratta, nello specifico, di 6 nuovi attraversamenti sullo Stradone Farnese, 1 in viale Dante Alighieri, 2 in Via IV Novembre, 2 in Viale Cristoforo Colombo e 3 in Via Emilia Parmense.

“Stiamo realizzando un piano, diviso su più anni, di complessivi 120 attraversamenti pedonali luminosi – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – che stiamo posizionando sulle vie di maggior traffico della città e nelle situazioni ritenute più pericolose, dopo un’attenta verifica. Gli impianti, infatti, come testimoniato dal plauso di molti cittadini, garantiscono un significativo aumento della sicurezza sia per i pedoni, sia per i ciclisti, sia per gli automobilisti che riescono a percepire con anticipo la presenza degli attraversamenti e agire di conseguenza sulla guida”.