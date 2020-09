Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio del 24 settembre lungo l’autostrada A1 al chilometro 51 in direzione nord, all’altezza di San Rocco al Porto (Lodi).

Da quanto si è appreso lo scontro – la cui dinamica è in corso di accertamento – ha coinvolto due furgoni e una vettura, andata completamente distrutta come mostrano le immagini. La conducente dell’auto, rimasta ferita in modo serio, è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e trasportata all’ospedale cittadino. Non hanno invece fortunatamente riportato conseguenze le persone a bordo degli altri mezzi coinvolti.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale di Guardamiglio, sul posto insieme al personale di Autostrade per l’Italia. L’incidente ha provocato lunghe code tra il Bivio A1/fine complanare Piacenza e Basso Lodigiano.

