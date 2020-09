Auto razziate nella notte a Rottofreno: finestrini rotti e garage forzati.

Una brutta sorpresa – condivisa sui social – per i cittadini del Comune in provincia di Piacenza, che al mattino hanno trovato la propria auto con il finestrino in frantumi e adeguatamente “ispezionata” alla ricerca di qualcosa rubare.

I ladri hanno preso di mira alcune auto in sosta lungo via Calcanti e via Risorgimento, ma sembra che non siano state risparmiate vetture custodite all’interno di garage.