Auto si ribalta in un campo tra Rottofreno e San Nicolò, il conducente è miracolosamente illeso.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata del 21 settembre, lungo la via Emilia. Per cause ancora da accertare, il conducente di una Ford Focus è andato fuori strada, con l’auto capottata nel campo.

Sul posto gli operatori della Croce Rossa di SAn Nicolò e i vigili del fuoco, i rilievi sono stati affidati ai carabinieri del radiomobile di Piacenza.