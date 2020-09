Avis premia i suoi donatori con una festa in diretta web

L’Avis Comunale di Piacenza premia i suoi donatori in una Festa del Donatore 2020 rinominata “Poltrona Edition”. “Ci è piaciuto il doppio significato che simboleggia la poltrona – spiegano i responsabili Avis -, che non è solo quella di casa, ma anche quella del centro di prelievo che ogni donatore conosce bene! I donatori premiati riceveranno l’attestato di benemerenza per posta e sabato 19 settembre, presso la sede Avis di Via Campagna, potranno passare a ritirare il distintivo. La sede sarà aperta tutto il giorno per consentire un’affluenza sicura. La Festa del donatore – informano gli organizzatori – inizierà con una diretta Facebook, Il saluto del presidente, il messaggio delle autorità che hanno comunque trovato un modo per essere presenti tramite messaggio video”.

“L’anno 2020 – la riflessione del presidente di Avis Piacenza, Giovanni Villa – ha segnato tutti in modo indelebile, il distanziamento sociale ci ha allontanati ma uniti, ed è questo che ha portato Avis Comunale di Piacenza a decidere di organizzare comunque l’annuale Festa del Donatore. Non potevamo non festeggiare i nostri donatori – aggiunge -. In questo anno dove le criticità sono state considerevoli, i donatori della città di Piacenza hanno dato una risposta forte e non hanno esitato, chiamati davanti all’emergenza, a far sentire la loro forte presenza. Sono andati a donare, sempre. Durante il lockdown li abbiamo contattati per spiegare loro le procedure per un accesso sicuro al punto di prelievo, abbiamo chiarito i dubbi e capito le paure, il triage telefonico è stato un lavoro bellissimo in un momento di grande difficoltà, un momento che ci ha avvicinati ulteriormente”.

I PREMIATI 2020