Avviso di selezione per autisti autobus Seta

SETA s.p.a., Società che gestisce il trasporto pubblico nelle province di Modena, Piacenza e Reggio Emilia, indice una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di “Operatori di esercizio” (autisti di autobus), CCNL autoferrotranvieri.

Nell’ambito della graduatoria finale SETA, per la copertura dei posti riservati e nei limiti imposti dalla legge, assumerà con priorità i candidati appartenenti alle “categorie protette” previste dall’art. 18, comma 2, della legge 68/1999 presenti nella graduatoria ed in base all’ordine di classificazione. L’Operatore di esercizio è un lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste (patente D o DE e carta di qualificazione del conducente), svolge mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone e le connesse attività accessorie.

L’inoltro della candidatura potrà avvenire esclusivamente on-line, pena esclusione, entro e non oltre le h 12.00 del giorno 19/10/2020 attraverso il sito internet http://www.setaweb.it, dove è pubblicato anche l’avviso integrale di selezione.