Bakery presenta il nuovo Team Manager Roberto Spagnoli

La Bakery Basket Piacenza presenta il nuovo Team Manager Roberto Spagnoli.Approdato in casa biancorossa come Responsabile Marketing ed Istruttore Minibasket , quest’anno è stato chiamato a ricoprire anche un’altro importante ruolo nello staff della prima squadra.

Cosa si prova ad affrontare questa nuova sfida?

“Sono molto lusingato per questo nuovo incarico affidatomi dal presidente Beccari e sicuramente sarà una grande occasione per fare un passo in più nel mio percorso di crescita. Quotidianamente ho l’occasione di lavorare con una dirigenza ed uno staff di altissimo livello, professionisti dai quali posso imparare tanto. Sono entusiasta nell’iniziare questa nuova esperienza professionale.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un Team Manager?

“Il Team manager oltre a curare l’organizzazione della squadra, deve cercare di risolvere i problemi che giornalmente si presentano. Bisogna essere pronti ed essere di supporto alla squadra, affinché possa rendere al meglio. Sicuramente la pazienza e la capacità di problem solving sono caratteristiche fondamentali per far bene questo ruolo. Inoltre, ricoprendo anche il ruolo di responsabile marketing, sarà possibile organizzare al meglio eventi ed iniziative legate al territorio e alla crescita dei nostri partner.“

Cosa ti aspetti da questa stagione?

“Mi aspetto molto. Sarà un campionato particolare, ma abbiamo un piano d’azione con molte iniziative per stare il più vicino possibile alle nostre famiglie, ai nostri tifosi e ai nostri partner che ci hanno sempre sostenuto anche in questo periodo difficile per il nostro territorio. C’è tanta voglia di migliorare e non accontentarsi. Sarà una stagione entusiasmante, ricca di novità e siamo pronti a viverla da protagonisti.”

(nota stampa)