Bando sport, Fiorenzuola Atletica “Il Comune ha deciso di non partecipare, persa un’occasione”

La nota stampa della società sportiva Fiorenzuola Atletica asd in merito alla decisione dell’amministrazione guidata da Romeo Gandolfi di non partecipare al bando sport.

“La Fiorenzuola Atletica a.s.d. Società di atletica leggera dal 2005 ha in questi 15 anni proseguito l’attività della Libertas Atletica Fiorenzuola. Ormai da quasi mezzo secolo l’impiantistica per l’atletica a Fiorenzuola non ha avuto lavori di ristrutturazione o rifacimenti e ad oggi risulta in pessime condizioni (non riscontrabili nella gran parte degli impianti in cui si pratica atletica). Circa a metà luglio è uscito bando Sport e Periferie 2020 che permetterebbe il completo rifacimento della pista di atletica (comprensivo di tutte le specialità). Abbiamo reso noto l’opportunità al comune che dopo una prima fase di interessamento, ha ascoltato le dichiarazioni del gestore dell’impianto e ha abbandonato l’ipotesi di una concreta e attiva partecipazione al Bando, impegnandosi però nella stesura di un project financing proposto dal gestore che dovrebbe prevedere la costruzione della tribuna, oltre alla pista di atletica”.

“Noi pensiamo, anche sentito ditte costruttrici e professionisti che hanno già partecipato a questi tipi di bando, che dal momento in cui abbiamo avvisato il Comune ad ora (negli ultimi mesi), con la loro volontà saremmo arrivati a stilare un progetto definitivo o esecutivo utili alla partecipazione e con buone possibilità di riuscita. Pensiamo perciò che anche questa volta il Comune abbia perso un’occasione per incrementare la possibilità ai propri cittadini di praticare sport in modo più appropriato, senza doversi accollare futuri esborsi. Inoltre come società avremmo potuto avere la sicurezza che il progetto, essendo finanziato tramite bando, sarebbe stato controllato nella sua prosecuzione senza correre il rischio di avere rettifiche cambiamenti o futuri veti di sorta contro la buona riuscita di avere una pista di atletica completa per praticare tutte le specialità della stessa e poter effettuare gare agonistiche a norma”.