Baseball, l’Under 12 del Piacenza chiude il campionato ospitando la Crocetta Parma

I giovani Under 12 del Piacenza si congedano dal campionato ospitando domani, sabato, al diamante Montesissa (inizio ore 16,30) la capolista del girone Crocetta Parma.

Turno proibitivo che chiude un campionato comunque positivo per la squadra piacentina, composta in larga parte da esordienti. La posizione di classifica è più che accettabile e sarebbe potuta essere ancora migliore senza il paio di sconfitte subite col minimo scarto. La stagione, quest’anno gioco forza ridotta causa la pandemia, non finirà comunque qui in quanto alle porte c’è il Torneo Regionale la cui fase eliminatoria inizierà il prossimo fine settimana. Si conosce già la composizione dei vari gironi e Piacenza nel girone A ritroverà, con turno di sola andata, Sala Baganza (PR), Poviglio (RE) e Crocetta.