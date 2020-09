Baseball, niente da fare per i giovani del Piacenza contro la capolista Crocetta

Si chiude con una sconfitta, peraltro preventivata, contro la capolista Crocetta Parma il campionato di baseball Under 12 del Piacenza.

Pronostici assolutamente confermati con i biancorossi che hanno fatto come hanno potuto contro un avversario destinato a far strada anche dopo la fase eliminatoria a gironi. I ducali hanno segnato 4 punti, il massimo concesso per inning, in tutte e sei le riprese giocate lasciando ai nostri 7 punti, in gran parte maturati nella seconda parte del derby. Si chiude così un campionato disputato con un format ridotto rispetto al consueto ma che ugualmente ha permesso ai giovanissimi di riprendere confidenza con il campo dopo mesi di forzata inattività.

E ci sarà spazio per l’attività fino ai primi d’ottobre con la disputa della Coppa Emilia valida per titolo regionale. Si comincia sabato ed il Piacenza si trova inserito, nella zona Emilia Ovest, nel girone che comprende anche Sala Baganza, Crocetta e Poviglio, tutte già affrontate in campionato.

CROCETTA 4-4-4-4-4-4 24

PIACENZA 1-0-0-1-1-4 7

Formazione: Chalas, Agosti, Rivieta Mar-, Mandas (Piana), Achilli (Bertonazzi), Riviera Mat., Improta, Travaini, Tejada (Quartieri).