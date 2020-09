Baseball, sconfitta per l’Under 12 del Piacenza all’esordio in Coppa Emilia

Coppa Emilia dal sapore amaro per l’Under 12 del Piacenza Baseball che al Montesissa è costretto a dar strada al Sala Baganza (14-7).

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno si potrebbe osservare che la sconfitta è stata, nel punteggio, di proporzioni più contenute rispetto a quella patita in campionato. Un aspetto non trascurabile in quanto, nel caso dei biancorossi, stiamo parlando di una squadra molto giovane, dalla quale ci si attendono progressivi miglioramenti più che probanti risultati. Pur se costretti ad inseguire fin dal primo inning, i piacentini hanno nel complesso retto in maniera dignitosa, restando in partita fino al quarto chiuso sul 10-6. Il torneo regionale proseguirà sabato prossimo con la trasferta a Parma sul diamante della Crocetta.

SALA BAGANZA 3-4-3-0-4-0 14

PIACENZA 0-3-2-1-1-0 7

Formazione: Chalas, Agosti, Riviera Mar., Mandas, Achilli, Travaini, Banin (Riviera Mat.), Piana (Tejada), Quartieri (Bertonazzi).