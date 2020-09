Ancora tempo stabile a Piacenza.

La prima parte della settimana – le previsioni Arpae – sarà segnata da cielo in prevalenza sereno, con qualche annuvolamento sopratutto nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 settembre. Situazione che dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata anche nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 settembre: secondo gli esperti di 3b Meteo, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, salvo la presenza di qualche addensamento serale che non dovrebbe portare a piogge.

Le temperature massime oscilleranno tra i 22-23 gradi sui rilievi e i 29-30 gradi in pianura.