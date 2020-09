Besurica, furto sventato al distributore del latte.

Non sono riuscite a farla franca le due persone che, nelle prime ore di questa mattina, hanno tentato di fuggire con l’incasso del distributore di macchinette distributrici di latte del quartiere Besurica a Piacenza. Erano circa le cinque quando due guardie giurate di Metronotte Piacenza, in servizio nella zona, hanno sentito rumori sospetti provenire dallo stand nella piazzetta del quartiere. Avvicinatisi, gli agenti hanno notato che due individui stavano armeggiando vicino alla cassa del distributore ma, una volta scoperti, si sono dati alla fuga abbandonando gli arnesi da scasso.

Complice la poca luce, i fuggitivi sono riusciti in un primo momento a far perdere le loro tracce ma, dopo circa un’ora, le ricerche dei Metronotte sono andate a buon fine: gli scassinatori sono stati trovati nascosti nel cortile di un palazzo nelle vie limitrofe, accanto ad una porta di servizio. I due malviventi sono così stati consegnati agli agenti del 113, intervenuti sul posto su richiesta della centrale operativa Metronotte, e condotti in questura per gli accertamenti.

Nella prima serata, intorno alle 22, una guardia giurata aveva già riscontrato un tentativo di furto presso una officina meccanica di demolizioni nella zona industriale della Caorsana; anche in questo caso i malviventi, disturbati dall’arrivo della vigilanza, sono stati costretti ad abbandonare il colpo a mani vuote.