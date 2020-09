Bonus bici, Tagliaferri (FdI) “Si sblocchino le pratiche per i rimborsi”

“Sbloccare le pratiche per il bonus biciclette previsto dal “decreto rilancio”.

A chiederlo è, in un’interrogazione rivolata alla Giunta, il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che sottolinea che “gli emiliano romagnoli, dopo i proclami del Governatore Bonaccini sull’importanza della sostenibilità ambientale, tutela del territorio e qualità della vita, si aspettano da parte della Regione azioni immediate per facilitare gli intoppi burocratici che rallentano la corsa verso la prevenzione, incentivazione delle rinnovabili, transizione ecologica ampia e totale a tutti i comparti produttivi, commerciali e sociali, pubblici e privati”.

“Questo – dice il consigliere – a fronte dei tanti problemi emersi nell’applicazione del bonus da parte del governo. Il bonus è rimasto tale solo sulla carta: l’applicazione Web che avrebbe dovuto rendere operativo il provvedimento non è ancora a regime visto che – spiega Tagliaferri – in sostanza, caricare le domande per ottenere i rimborsi è impossibile e lo stesso Ministro Costa ha cercato di giustificarsi dichiarando che, testuali parole: “non nascondo che ci siano degli intoppi amministrativi, è evidente che c’è stato un ritardo e che avremmo voluto chiudere a inizio estate, ma è pur vero che il boom è stato talmente grande che ci sarebbe stato il rischio che qualcuno rimanesse fuori”.

“Da qui l’atto ispettivo – informa Tagliaferri – per sapere dall’esecutivo regionale se intenda attivarsi con il Governo nazionale per accelerare e semplificare la parte burocratica per quanto riguarda l’esame delle domande per ottenere i rimborsi”