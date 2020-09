Bonus facciate, ecco come richiederlo a Gragnano

“Anche il Comune di Gragnano Trebbiense si è attivato per permettere ai propri residenti di usufruire della agevolazione fiscale nota come bonus facciate. Sul sito del Comune si possono trovare tutte le informazioni al riguardo” spiega il sindaco Patrizia Calza.

Come è noto l’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 81 del 19/09/2020 l’Amministrazione Comunale ha individuato le zone del territorio di Gragnano Tr. equiparabili alla Zona A e Zona B, ai sensi del DM n. 1444/68:

− per “zona A” ai sensi del DM n. 1444/68 si intendono le zone definite dal PSC vigente come “Sistema insediativo storico”;

− per “zona B” ai sensi del DM n. 1444/68 si intendono le zone definite dal PSC vigente come “Ambiti urbani Consolidati”.

Per acquisire la Certificazione Urbanistica necessaria all’ottenimento del bonus è necessario presentare al Comune la seguente documentazione:

• Domanda in bollo redatta su modulo in allegato al presente avviso

• Estratto di mappa catastale (rilasciata da parte dell’agenzia del territorio o da tecnico abilitato) con evidenziato l’edificio interessato;

• Attestazione del versamento dei diritti di segreteria di 52,00 €;

• Fotocopia del documento di identità;

• Una marca da bollo da 16,00 € che verrà applicata sul certificato.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico:

al numero 0523 787141 interno 5 – 3 (dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13:30)