Buona anche la seconda per la Vigor Carpaneto: 2-1 alla Primavera del Parma

Seconda uscita e seconda vittoria per la Vigor Carpaneto (Eccellenza), che ha superato 2-1 la Primavera del Parma allenata dall’ex Marco Veronese nell’allenamento congiunto a porte chiuse andato in scena oggi (giovedì 10 settembre) pomeriggio al centro sportivo “San Lazzaro” di Carpaneto. Per la squadra di Francesco Cristiani, un’altra prova convincente dopo il 4-0 inaugurale contro il Carignano (Promozione).

Dopo tre occasioni non sfruttate con Raggi e Habachi nei primi venti minuti, la Vigor è passata in vantaggio allo scadere del primo tempo (44’) con l’incornata vincente del centrale difensivo Alessandro Vecchi su corner dalla sinistra di Stefano Mauri. Nella ripresa, al 68’ raddoppio con l’attaccante Emanuele Testardi (in prova), autore del tap-in vincente sulla conclusione di Raggi deviata dal portiere. Sei minuti dopo, invece, gol ducale con Schifano su suggerimento di Luscietti.

“Mi aspettavo – tira le somme il tecnico della Vigor, Francesco Cristiani – una partita vera per ritmi e per la qualità dell’avversario e così è stato. Ho avuto risposte importanti a livello fisico, con i titolari tenuti in campo per un’ora rispetto ai 45 minuti del precedente test contro il Carignano. Siamo stati molto bravi nella fase difensiva e della conquista della palla ed era ciò che avevo chiesto alla squadra”.

“Per me – le parole del collega del Parma Marco Veronese – è un piacere tornare a Carpaneto (dove ha allenato in serie D nella seconda parte della stagione 2018-2019, ndc), ho bei ricordi di quell’avventura calcistica. Per quanto riguarda il test odierno, avevamo in campo tanti under 18, visto che diversi ragazzi erano aggregati alla prima squadra. Il calcio è ancora quello della pre-season, con carichi di lavoro e alti e bassi”.

Per la Vigor Carpaneto il prossimo test sarà sabato 19 settembre (orario da definire) al “San Lazzaro” contro la Primavera della Cremonese.