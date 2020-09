buona la prima per la Vigor Carpaneto: 4-0 al Carignano (Promozione) nell’allenamento congiunto

Buona la prima per la Vigor Carpaneto (formazione piacentina di Eccellenza), che nella prima uscita informale ha superato 4-0 i parmensi del Carignano (Promozione) nell’allenamento congiunto a porte chiuse di oggi pomeriggio al centro sportivo “San Lazzaro” di Carpaneto. Tutte le reti nel primo tempo: al 13’ incornata vincente del centrale difensivo Mattia Gabrielli su corner dalla sinistra di Mauri, sette minuti dopo tap-in vincente dell’attaccante Lorenzo Pezzi dopo un triangolo sulla sinistra chiuso da Sané. Lo stesso centravanti biancazzurro ha trovato la doppietta in contropiede alla scadere, mentre in precedenza al 27’ il centrocampista Stefano Mauri aveva siglato il 3-0 dopo una bella percussione sul centro-sinistra. Nella ripresa, girandola di cambi su entrambi i fronti con qualche occasione per le due squadre, ma senza che il risultato cambiasse.

Per la Vigor, l’allenamento congiunto è arrivato nella sedicesima seduta di preparazione, con la prima mezza giornata di riposo concessa soltanto stamattina prima del test. Soddisfatto il tecnico Francesco Cristiani, che commenta così l’uscita dei suoi. “Mi è piaciuta molto – afferma l’allenatore modenese – la ricerca di provare a mettere in pratica gli aspetti organizzativi del gioco su cui abbiamo lavorato in settimana. Siamo una squadra nuova, ma ho visto la massima disponibilità da parte dei ragazzi a cercare le idee comuni di squadra. I gol del primo tempo sono anche figli di disponibilità reciproca. Nonostante il caldo e i carichi di lavoro, ho visto una squadra che è rimasta concentrata, un primo mattoncino utile nel nostro percorso”. Quindi aggiunge. “Ho schierato la squadra con il 4-4-2 e ho visto una bella collaborazione tra giovani e più esperti”.

Giovedì arriverà il secondo test casalingo: altro allenamento congiunto alle 16, questa volta contro la Primavera del Parma allenata dall’ex Marco Veronese. “Un obiettivo successivo – conclude Cristiani – è legato alla continuità negli aspetti di squadra. Cercheremo di alzare il minutaggio di alcuni aspetti di ritmo che contro il Carignano si sono visti nel primo tempo”.

SALUTA TOFFOLINI – Nel frattempo, la Vigor Carpaneto 1922 saluta e ringrazia l’attaccante Luca Toffolini (1999), arrivato nelle scorse settimane in biancazzurro. A lui va anche l’in bocca al lupo per il futuro.