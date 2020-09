Cade ciclista sul Facsal, soccorso e condotto in ospedale

Ciclista ferito domenica mattina lungo il Facsal a causa di una caduta.

Pare che il ciclista abbia perso l’equilibrio dopo aver sfiorato un’altra bici condotta da una bambina che si muoveva in direzione opposta. Il giovane è finito a terra riportando un trauma al bacino, sul posto i soccorsi della Croce Rossa e la polizia locale per i rilievi. Illesa la bambina, il ciclista è stato trasportato in ospedale.

Un altro incidente ha coinvolto un ciclista domenica mattina ai confini con la provincia di Parma lungo la strada Salsediana, nei pressi del ponte sul torrente Stirone: un uomo è caduto riportando un trauma commotivo. E’ stato soccorso dall’ambulanza del 118 di Fiorenzuola e condotto in ospedale.