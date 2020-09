Giovedì allenamento congiunto tra Fiorenzuola e Nibbiano

Fiorenzuola-Nibbiano: giovedì 17 settembre, ore 20:30, allenamento congiunto tra le due formazioni calcistiche piacentine.

La partita – spiega il Fiorenzuola – tra gli uomini di Mister Luca Tabbiani e gli ospiti sarà a porte aperte presso il Velodromo Pavesi di Fiorenzuola, con contingentamento e distanziamento sociale per i tifosi rossoneri, che sono invitati a rispettare le direttive e la distanza di sicurezza tra i posti a sedere assegnati.

Per il Fiorenzuola sarà il primo dei due impegni settimanali, con il secondo allenamento congiunto in programma domenica 20 settembre contro la Caronnese in trasferta.