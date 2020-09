Canottieri Ongina, poker di test amichevoli in vista del debutto in campionato

Pokerissimo di allenamenti congiunti (a porte chiuse) per la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile. Dopo il mini-ritiro a Rimini e due settimane di allenamenti a Monticelli, la squadra di Mauro Bartolomeo inizia “l’era” dei test informali per prepararsi al debutto in campionato, fissato per sabato 7 novembre con il match casalingo contro Forlì.

Il primo allenamento congiunto è previsto per mercoledì 30 settembre a Crema con i padroni di casa dell’Imecon, mentre il 12 ottobre il test sarà nuovamente esterno, questa volta a Parma contro la Wimore Energy dell’ex Riccardo Ferrari Ginevra. Tre giorni dopo, il terzo allenamento congiunto sarà a domicilio del Gabbiano Mantova, con il “return match” il 23 ottobre a Monticelli. Infine, il 29 ottobre visita al Viadana Volley.

Nella foto di Andrea Scrollavezza la Canottieri Ongina