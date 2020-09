Cantiere Simone Weil, tra reading e teatro ripartono gli appuntamenti culturali

Ripartono a Piacenza gli appuntamenti culturali organizzati in sinergia con il Cantiere Simone Weil.

Si parte domenica 13 settembre (ore 21.30) presso il cortile di Palazzo Ghizzoni Nasalli a Piacenza (Vicolo Serafini 12 / parcheggio via Roma) con il concerto dei Novotono, evento all’interno della rassegna Piacenza Jazz Fest.

Venerdì 9 ottobre (ore 21.15) sarà la volta del concerto poetico “Viriditas – tornare vivi” in scena al Teatro San Matteo a Piacenza (Via San Matteo, 8).

Sabato 10 e Domenica 11 ottobre, presso la sede del Cantiere Simone Weil a Piacenza (Via Maria Macellari, 39, Parco Baia del Re), in collaborazione con “La Via dell’essere” si terrà il seminario “Bellissima Vita Mia. Riconoscersi, riconnettersi, tornare a vivere” condotto da Ilaria Drago.

ORARI: Sabato 10 ottobre dalle ore 15.30 fino alle ore 20.00

Domenica 11 ottobre dalle ore 10.30 fino alle ore 18.30

Per informazioni e contatti: Laura Montanari 392 605 0157

Sabato 24 ottobre 2020 (ore 21) al Teatro San Matteo di Piacenza sarà la volta del reading “Inferno”, basato sul testo di Dante Alighieri. Voce: Maurizio Cammi; contrabbasso: Fabio Sacconi; Sax Soprano: Gianni Mimmo.