Caso Covid in un seggio di Calendasco, sospese le operazioni di voto

Caso Covid in un seggio di Calendasco (Piacenza), sospese le operazioni di voto.

Da quanto si è appreso, a risultare positivo sarebbe stato uno degli scrutatori, che ha ricevuto l’esito del test. “Il seggio 2 – fa sapere il sindaco Filippo Zangrandi – sarà operativo dalle ore 13.30 circa, con personale nuovo, presso la Sala Consigliare del Comune di Calendasco nel palazzo comunale”. Sarà lo stesso Zangrandi a ricoprire il ruolo di presidente di seggio (nella foto sotto).

“Tutte le attività – precisa il primo cittadino – si stanno svolgendo in piena sicurezza. Chi ha già esercitato il diritto di voto in mattina recandosi a votare al seggio 2, indossando la mascherina e sanificandosi le mani, non corre alcun rischio di contagio, come confermato dall’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza”. Sul posto anche i carabinieri.