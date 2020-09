Castello, con l’auto contro un palo. Ferito un 66enne

Con l’auto contro un palo. E’ accaduto nella trada mattinata di domenica in via Lamarmora a Castelsangiovanni, dove un uomo ha perso il controllo della Fiat Panda che stava guidando per schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’auto medica del pronto soccorso di Piacenza, l’auto infermieristica 118 ospedale di Castelsangiovanni e l’ambulanza pubblica assistenza Val Tidone.

Il conducente, un uomo classe ’54 originario di Piozzano è rimasto ferito seriamente. Ancora da stabilire le ragioni del sinistro ma con ragionevole probabilità all’origine dell’uscita di strada ci sarebbe un malore.

Presenti anche i Vigili fuoco Castelsangiovanni e la polizia stradale di Piacenza per i rilievi.

Il palo del lampione è pericolante verrà messo in sicurezza.

IN AGGIORNAMENTO