Cattolica, al via i Welcome Days per le matricole di Economia e Giurisprudenza

In Università Cattolica a Piacenza è tempo di Welcome Days, tradizionali giornate di accoglienza dedicate ai neoiscritti con i presidi, docenti e tutor di ciascuna delle tre facoltà piacentine.

Ad aprire le giornate di accoglienza, domani mercoledì 9 settembre, alle ore 10.30, presso l’Aula Tao, sarà la Facoltà di Economia e Giurisprudenza con la presentazione della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Ad introdurre l’incontro saranno la Preside di facoltà prof. Anna Maria Fellegara e il Presidente del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, prof. Antonio G. Chizzoniti, che presenteranno il corso di laurea e gli insegnamenti, l’organizzazione delle lezioni e delle esercitazioni della facoltà, suggerendo preziosi consigli su come affrontare l’inizio del percorso universitario, mentre il dott. Mauro Balordi, direttore della sede piacentina, illustrerà le peculiarità del campus di Piacenza. Al termine la dott.ssa Giulia Mazzoni, tutor di gruppo, gestirà lo spazio SOS matricola.

Gli incontri proseguiranno la settimana prossima con i seguenti appuntamenti.

Lunedì 14 settembre – facoltà di Economia e Giurisprudenza:

· alle ore 12.30 presso l’aula 11 presentazione del corso di laurea triennale in Management per la sostenibilità;

· alle ore 14.30 presso l’aula Alfa si proseguirà con il corso di laurea magistrale in Gestione d’azienda profilo libera professione e diritto tributario.

Martedì 15 settembre – facoltà di Economia e Giurisprudenza:

· alle ore 9.30 presso l’auditorium Mazzocchi presentazione del corso di laurea magistrale in Gestione d’azienda profilo General management;

· alle ore 10.30 presso l’aula 11 presentazione del corso di laurea magistrale in Global Business Management;

· alle ore 10.30 presso l’aula Gasparini presentazione del corso di laurea magistrale in Food Marketing e strategie commerciali.

Gli incontri si terranno in presenza ma sarà possibile seguirli anche online – Microsoft Teams al link https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-benvenute-matricole-kit-matricole-economia-e-giurisprudenza-campus-di-piacenza-cremona