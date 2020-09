Cattolica, alla “Lezione Mario Arcelli” ospite l’ex ministro Giovanni Tria

Organizzato dal Centro Studi di politica economica e monetaria “Mario Arcelli”, in collaborazione con il Corso di laurea in Banking e Consulting e il Corso di laurea in Gestione d’Azienda, domani martedì 29 settembre alle ore 15.30 col seminario dal titolo “L’evoluzione del sistema valutario internazionale- Euro, dollaro, Yuan e valute digitali” si terrà all’Università Cattolica la 16esima edizione della Lezione Mario Arcelli.

La Lezione Mario Arcelli 2020 avrà come ospite Giovanni Tria, già Ministro del Tesoro tra il 2018 ed il 2019, che discuterà delle dinamiche internazionali in questa fase di crisi economica derivante dalla pandemia.

Il seminario si aprirà con i saluti di Anna Maria Fellegara, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Francesco Timpano, Direttore del CeSPEM “Mario Arcelli”.

IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Introduce: Maurizio Baussola, Professore Ordinario di Politica economica

Intervengono: Enrico Bellino, Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e sociali; Federico Arcelli, Docente di Economic policy.

La lezione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid e l’accesso in presenza sarà consentito solo agli studenti del corso secondo le usuali regole interne.

Per gli esterni è possibile il collegamento tramite il seguente link: https://eu.bbcollab.com/guest/41c4053bd2db482ba33ae2f310ce0fb5