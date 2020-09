Cattolica, continuano i Welcome Days per gli studenti di Economia e Giurisprudenza

Proseguono all’Università Cattolica di Piacenza le giornate accoglienza dedicate agli studenti della facoltà di Economia e Giurisprudenza. Ecco il calendario della settimana prossima:

Lunedì 14 settembre

– alle ore 12.30 presso l’aula 11 presentazione del corso di laurea triennale in Management per la sostenibilità;

– alle ore 14.30 presso aula C presentazione del corso di laurea triennale in Economia aziendale (curriculum in Management e libera professione, Mercati e intermediari finanziari e International Management);

– alle ore 14.30 presso l’aula I presentazione del corso di laurea magistrale in Gestione d’azienda profilo libera professione e diritto tributario;

– alle ore 15.30 presso aula Tau presentazione del corso di laurea triennale in Economia aziendale (curricula in Marketing Management).

Martedì 15 settembre

– alle ore 9.30 presso l’aula I presentazione del corso di laurea magistrale in Banking e consulting;

– alle ore 9.30 presso l’auditorium Mazzocchi presentazione del corso di laurea magistrale in Gestione d’azienda profilo General management;

– alle ore 10.30 presso l’aula Delta presentazione del corso di laurea magistrale in Global Business Management;

– alle ore 10.30 presso l’aula Gasparini presentazione del corso di laurea magistrale in Food Marketing e strategie commerciali.

Gli incontri si terranno in presenza. Sarà possibile seguirli anche online su Microsoft Teams al link https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-benvenute-matricole-kit-matricole-economia-e-giurisprudenza-campus-di-piacenza-cremona