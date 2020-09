Cattolica, doppio appuntamento per le matricole di Scienze della Formazione

Lunedì 28 settembre e giovedì 1 ottobre la facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Piacenza si presenta alle matricole dei corsi di laurea triennale e magistrale. Un’occasione importante per muovere i primi passi in università: gli appuntamenti da non perdere, le informazioni pratiche per affrontare al meglio il percorso, le opportunità e molto altro.

Nel dettaglio: Lunedì 28 settembre alle ore 13.30 presso l’aula 14 presentazione del corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione; Giovedì 1 ottobre alle ore 14.30 presso l’aula San Francesco presentazione del corso di laurea magistrale in Progettazione pedagogica nei servizi per i minori.

Gli incontri si terranno in presenza. Sarà possibile seguirli anche online – Microsoft Teams al link https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-benvenute-matricole-kit-matricole-scienze-della-formazione-campus-di-piacenza-cremona