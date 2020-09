Cattolica, la facoltà di Scienze agrarie si presenta e premia i migliori studenti

Proseguono le giornate accoglienza dell’Università Cattolica di Piacenza dedicate agli studenti: lunedì 21 e martedì 22 settembre sarà la volta della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali.

Lunedì 21 la giornata si aprirà in Auditorium Mazzocchi alle ore 8,30 con la consegna di 12 borse di studio donate dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, un premio di laurea prof.ssa Aurelia Gasparini, un premio di laurea Commendator Piero Rebecchi, un premio di laurea prof. Romano Demaldè e due premi di laurea Lions Club Piacenza Gotico. Seguirà, sempre in Auditorium Mazzocchi, la presentazione dei corsi di laurea triennali in Scienze e tecnologie agrarie e Scienze e tecnologie alimentari.

Sempre lunedì 21 alle ore 8,30, in aula 26, la presentazione del corso di laurea triennale in Food Production Management; alle 10,30 (aula Sigma) presentazione corso di laurea magistrale in Agricoltura sostenibile e di precisione. Martedì, invece, alle 10.30 (aula S. Francesco) sarà la volta del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari.

Gli incontri si terranno in presenza, ma sarà possibile seguirli anche online – Microsoft Teams al link:

https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-benvenute-matricole-kit-matricole-scienze-agrarie-alimentari-e-ambientali-campus-di-piacenza.