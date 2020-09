Centrale Amaldi di Castello, sciopero del personale Enel “Problemi di sicurezza e diminuzione personale”

Come si apprende da una comunicazione ufficiale, i sindacati Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil hanno proclamato lo sciopero del personale Enel della centrale Amaldi-La Casella a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. Analoga protesta si svolgerà alla centrale elettrica di Porto Corsini.

La mobilitazione, spiegano i sindacati, è da attribuire a “problemi di sicurezza con diminuzione del personale”. Venerdì 25 settembre, sia in presenza che in via telematica, i segretari generali di Filctem Cgil di Piacenza, Massimo Tarenchi, di Flaei Cisl, Giancarlo Barbieri, e di Uiltec Uil, Fabrizio Pelosi hanno indetto una conferenza stampa per rendere noti più nel dettaglio i motivi della protesta.