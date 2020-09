Che il campionato abbia inizio: a un passo dalla Serie A

Sta finalmente per ricominciare l’appuntamento sportivo per eccellenza, almeno per quanto concerne il nostro Paese e le nostre sacrosante abitudini: nei prossimi giorni avrà inizio il tanto atteso campionato di Serie A. Certo, non ci ha fatto attendere molto, dato che la stagione è terminata da poco, ma se abbiamo passato il tempo divertendoci sui casinò online aspettando la riapertura delle scommesse, ecco che è giunta l’ora tanto attesa.

Chi vincerà questa edizione? Come procederà il calciomercato? Quali squadre ci sembrano più attrezzate per aggiudicarsi l’ambito trofeo?

Questi e molti altri sono i mercati che aspettano solo noi e le nostre giocate!

Avete delle buone sensazioni riguardo alla Juve ancora trionfante col nuovo allenatore, Andrea Pirlo, o forse lo scudetto verrà assegnato a un’altra squadra?

Già a Natale potremo saperne di più, ma il bello delle scommesse, e parliamo ora di quelle ante-post, è proprio questo: giocare quando ancora gli elementi in ballo non sono chiari, basarci sulle nostre sensazioni o sulle voci di corridoio che in questo periodo più che in altri non smettono di rincorrersi e di affastellarsi una sull’altra: se il sito di Gianluca Dimarzio è la vostra bibbia, ecco che sicuramente avete un’idea piuttosto precisa di cosa stiamo parlando.

Giocatori soffiati all’ultimo da una squadra, sgambetti di mercato, tattiche e contro tattiche, tutto all’insegna dell’adrenalina.

E, come dicevamo, il campionato della massima serie nemmeno è ancora iniziato!

Meglio cominciare a scaldare i motori, insomma: anche se lo stadio non ci vedrà protagonisti, per cause di forza maggiore che ormai tutti conosciamo, questa nuova stagione, annunciata da una sessione di mercato davvero entusiasmante, saprà come travolgerci e soddisfare tutta la voglia di calcio che abbiamo messo da parte nei mesi in cui il campionato, purtroppo, non poteva essere giocato.

Teniamoci pronti, telecomando alla mano: la Serie A sta tornando ed è più in forma che mai.