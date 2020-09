Ciclismo, domenica da incorniciare per il Cadeo Carpaneto

Una domenica spettacolare e indimenticabile, ricca di impegno, risultati ed emozioni. L’ultimo week end di settembre termina con il pieno di gioie per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino-bresciano grande protagonista in ambito giovanile nazionale.

Partendo dall’alto, è una doppietta da urlo quella festeggiata negli Juniores a Cremona nella classica Coppa Dondeo,che ha visto il successo del modenese Francesco Calì davanti al compagno di squadra bresciano Giosuè Epis, con il brianzolo Andrea Piras quarto. Calì ed Epis concludono un grande fine settimana iniziato sabato con le medaglie (argento per Calì,bronzo per Epis) ai campionati italiani Juniores su pista a Pordenone.

Scendendo negli Allievi, l’Aspiratori Otelli era in prima linea nell’organizzazione della corsa di casa a Ponte Zanano di Sarezzo allestendo l’edizione 2020 del Memorial Tavana, nelle corse edizioni conosciuta anche come la Marcheno-Sarezzo. Entusiasmante anche la corsa, vinta per un soffio da Mirko Bozzola (Pedale Senaghese Piemonte), fuggitivo nel finale e per un soffio quasi agganciato dalla grande rimonta di Igor Belletta (Busto Garolfo), seguito da Thomas Capra (Veloce Club Borgo). Ai piedi del podio, un portacolori di casa, Gabriele Casalini, quarto. La formazione Allievi dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem era impegnata in contemporanea anche a Castel d’Azzano (Verona) dove è giunta decima con Nicholas Botti. Ottava posizione, invece,per l’Esordiente piacentino Matteo Piscina (Cadeo Carpaneto) a Bra nella corsa per secondi anni.

Il Cadeo Carpaneto ha dato spettacolo anche in campo femminile nelle corse di Marina di Massa e Vo’ Euganeo. Sul primo versante, nelle Allieve vittoria sfiorata e secondo posto per la bresciana Asia Zanelli, con le compagne di squadra Martina Naturani quinta e Vanessa Benuzzi decima. Nelle Esordienti, inoltre, sesto posto per Camilla Tenca, quinta dei secondi anni. In terra veneta, invece, altro risultato di rilievo per l’Esordiente ligure Irma Siri, terza di categoria e prima nella graduatoria dei secondi anni.

Risultati

Juniores Coppa Dondeo Cremona: 1° Francesco Calì (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) 110 chilometri in 2 ore 36 minuti 20 secondi, media 42,217 chilometri orari, 2° Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 3° Alessandro Romele (Ciclistica Trevigliese), 4° Andrea Piras (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 5° Lorenzo Balestra (Team Giorgi), 6° Andrea D’Amato (Team Giorgi), 7° Gianmarco Garofoli (Team LVF), 8° Riccardo Sofia (Italia Nuova Borgo Panigale), 9° Riccardo Perani (Feralpi), 10° Nicholas Norbis (Capriolo Ostilio).

Allievi Memorial Tavana Ponte Zanano di Sarezzo: 1° Mirko Bozzola (Pedale Senaghese Piemonte) 67 chilometri 800 metri in 1 ora 45 minuti 27 secondi, media 38,578 chilometri orari, 2° Dario Igor Belletta (Busto Garolfo), 3° Thomas Capra (Veloce Club Borgo), 4° Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem) a 4 secondi, 5° Pietro Mattio (Vigor), 6° Filippo Turconi (Bustese Olonia), 7° Mattia Negrente (Bruno Gaiga C.A.M.P.I.), 8° Andrea Bono (Progetto Ciclismo Rodengo Saiano), 9° Angelo Monister (Mincio Chiese), 10° Simone Gualdi (Cene).

Allievi Castel d’Azzano: 1° Alessandro Ronchini (Madignanese Ciclismo) 50 chilometri in 1 ora 50 minuti 15 secondi, media 45,977 chilometri orari, 2° Andrea Puliafico (Azzanese), 3° Valentino Kamberaj (Club Ciclistico Gardolo), 4° Francesco Lonardi (Cycling Team Petrucci Ekoi), 5° Filippo Fiorentini (Pedale Azzurro Rinascita), 6° Massimo Bridi (Club Ciclistico Gardolo), 7° Luca Rinaldi (Velo Club Sarnico), 8° Giacomo Cannizzaro (Torrile), 9° Elia Agustoni (Velo Club Sarnico), 10° Nicholas Botti (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem).

Esordienti secondo anno Bra: 1° Eric Venturini (Pedale Ossolano) 44 chilometri 500 metri in 1 ora 9 minuti 45 secondi, media 38,280 chilometri orari, 2° Nicolò Damato (Bareggese) a 6 secondi, 3° Domenico Mandarino (Madignanese Ciclismo), 4° Simone Del Priore (Pedale Sanmaurese), 5° Davide Maifredi (Madignanese Ciclismo), 6° Matteo Camiolo (Bustese Olonia), 7° Ludovico Mellano (Ardens Cycling Team), 8° Matteo Piscina (Cadeo Carpaneto), 9° Simone Buongiorno (Eporediese), 10° Cristian Sanfilippo (Rostese Giant).

Donne Allieve Marina di Massa: 1° Sara Berti (VO2 Team Pink) 56 chilometri in 1 ora 38 minuti 51 secondi, media 33,991 chilometri orari, 2° Asia Zanelli (Cadeo Carpaneto), 3° Giulia Coppi (Racing Team Fanelli) a 3 secondi, 4° Elisa Incerti (VO2 Team Pink), 5° Martina Naturani (Cadeo Carpaneto), 6° Elisa Taiti (Zhiraf Guerciotti), 7° Greta Zingoni (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 8° Serena Semoli (Olimpia Valdarnese), 9° Rebecca Tomei (Zhiraf Guerciotti), 10° Vanessa Benuzzi (Cadeo Carpaneto).

Donne Esordienti Marina di Massa: 1° Maddalena Lodi Rizzini (Mincio Chiese) in 59 minuti 11 secondi, 2° Mia Costantini (VO2 Team Pink), 3° Marcella Orlandini (VO2 Team Pink) a 2 minuti 10 secondi, 4° Arianna Giordani (VO2 Team Pink) a 2 minuti 27 secondi, 5° Linda Ferrari (VO2 Team Pink) a 2 minuti 28 secondi, 6° Camilla Tenca (Cadeo Carpaneto), 7° Vittoria Cappellini (San Miniato Ciclismo), 8° Emma Franceschini (San Miniato Ciclismo), 9° Angelica Coluccini (San Miniato Ciclismo), 10° Sofia Fioravanti (Ciclistica San Miniato Santa Croce).

Classifica Donne Esordienti primo anno Marina di Massa: 1° Marcella Orlandini (VO2 Team Pink), 2° Vittoria Cappellini (San Miniato Ciclismo), 3° Emma Franceschini (San Miniato Ciclismo), 4° Angelica Coluccini (San Miniato Ciclismo), 5° Sofia Fioravanti (Ciclistica San Miniato-Santa Croce), 6° Maddalena Simeoni (Bessi Calenzano), 7° Melissa Nesti (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 8° Giada Bonni (Cinquale), 9° Silvia Formisano (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 10° Giulia Binda (Cadeo Carpaneto)

Classifica Donne Esordienti secondo anno Marina di Massa: 1° Maddalena Lodi Rizzini (Mincio Chiese), 2° Mia Costantini (VO2 Team Pink), 3° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 4° Linda Ferrari (VO2 Team Pink), 5° Camilla Tenca (Cadeo Carpaneto), 6° Nelia Kabetaj (Borgonuovo), 7° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 8° Maria Hoara Panetta (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 9° Emma Del Bono (VO2 Team Pink)

Donne Esordienti Vo’ Euganeo: 1° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’) 31 chilometri 600 metri in 56 minuti 46 secondi, media 33,400 chilometri orari, 2° Susan Paset (Young Team Arcade), 3° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 4° Sara Albanesi (Pedale Rossoblù Picenum), 5° Silvia Milesi (Ossanesga), 6° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service) a 13 secondi, 7° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi), 8° Giulia Benedet (Young Team Arcade), 9° Vittoria Pirro (Ossanesga), 10° Alessia Zambelli (Ossanesga)

Classifica Donne Esordienti primo anno Vo’ Euganeo: 1° Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vo’), 2° Susan Paset (Young Team Arcade), 3° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 4° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli), 5° Michelle Bovolenta (Breganze), 6° Anastasia Durigon (Young Team Arcade), 7° Carlotta Colombo (Cesano Maderno), 8° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service), 9° Martina Montagner (Libertas Ceresetto), 10° Maddalena Camata (Young Team Arcade)

Classifica Donne Esordienti secondo anno Vo’ Euganeo: 1° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 2° Sara Albanesi (Pedale Rossoblù Picenum), 3° Silvia Milesi (Ossanesga), 4° Asia Sgaravato (Petrucci Ekoi), 5° Giulia Benedet (Young Team Arcade), 6° Vittoria Pirro (Ossanesga), 7° Alessia Zambelli (Ossanesga), 8° Lara Dal Bosco (Team Femminile Trentino), 9° Paola Tarolli (Altoadige Sudtirol) 10° Desirée Bertoldo (Scuola ciclismo Vo’).

Nella foto Rodella, l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto protagonista alla Coppa Dondeo a Cremona