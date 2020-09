Ciclismo, Irma Siri (Cadeo Carpaneto) d’argento alla tipo-pista di Rosta

Podio in Piemonte per Irma Siri, Esordiente ligure del sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto in evidenza nella gara tipo pista di giovedì sera a Rosta (Torino).

Il talento di Vallecrosia ha infatti conquistato il secondo posto di categoria alle spalle di Anita Baima (Cicli Fiorin) e davanti a Marika Comba (Rostese Giant). Nella stessa manifestazione, quarto posto negli Junior per il bresciano Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto).

Nel week end, appuntamenti concentrati nella giornata di domenica: gli Junior saranno di scena al Circuito delle Conche a Silvella (Treviso), mentre gli Esordienti e gli Allievi dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem gareggeranno a Treviglio. Infine, l’Esordiente piacentino Matteo Piscina (Cadeo Carpaneto) è iscritto a Ceresetto di Martignacco (Udine).