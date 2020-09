Ciclista investita in viale Dante mentre attraversa la strada

Ciclista investita mentre attraversa la strada.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Poggi, all’angolo con viale Dante Alighieri a Piacenza. Una Volkswagen Passat, per cause in corso di accertamento, ha travolto la donna che con la sua bicicletta stava attraversando lungo le strisce ciclo pedonali. E’ stata rapidamente soccorsa da una ambulanza della Croce Rossa di Piacenza: ha riportato alcuni traumi ed è stata condotta al pronto soccorso cittadino. Per il rilievi di legge sono intervenute le forze dell’ordine.

Solamente ieri sera, a poca distanza, due persone, un anziano e la nipote, erano state investite da una vettura.