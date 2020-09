Fiorenzuola, il centrocampista Colantonio in rossonero anche per la prossima stagione

Prosegue l’avventura di Luca Colantonio con il Fiorenzuola: il centrocampista vestirà rossonero anche per la stagione 2020/2021.

Colantonio, classe 1998, ha disputato le ultime due stagioni in Val d’Arda. con 38 presenze complessive tra le gestioni di Mister Lucio Brando e di Mister Luca Tabbiani. Proprio agli ordini di Mister Tabbiani il centrocampista di Sanremo ha cominciato ad allenarsi in questi giorni, portando le sue qualità per la terza stagione consecutiva in casa Fiorenzuola.