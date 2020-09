Doccia fredda al Garilli: Grosseto in vantaggio con Moscati (0-1) DIRETTA

PIACENZA-GROSSETO 0-1 (in campo) LA DIRETTA

84′ Altri due cambi per i padroni di casa: Siani prende il posto di Palma, Corbari di Pedone.

76′ Il Grosseto cambia anche Polidori, in campo entra Kalaj

76′ Nuova sostituzione tra le fila toscane: esce l’autore del gol Moscati, entra al suo posto Russo

71′ Il Piace rimane in partita, ma il Grosseto per il momento sembra poter controllare senza troppi problemi, non rinunciando a qualche sortita offensiva.

68′ – 69′: Sequenza di cambi anche per i biancorossi: fuori Heatley e dentro Maio, mentre Lamesta lascia il posto a Galazzi

66′- ’67 Doppio cambio nel Grosseto: escono Boccardi per Sicurella e Pedrini per Sersantini

62′ Manzo chiama il primo cambio: esce Simonetti ed entra Daniello

60′ Secondo ammonito per il Piace: gallo per Palma.

59′ Primo cambio nel Grosseto, fuori Kraja e dentro Fratini

54′ Doccia fredda al Garilli: il Grosseto passa in vantaggio con un colpo di testa di Moscati. 0-1

46′ Al via la ripresa al Garilli, non ci sono cambi nelle due formazioni

Fine primo tempo: l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Primo tempo tutto sommato equilibrato, più Piace nella prima parte di frazione, poi col passare dei minuti è venuto fuori il Grosseto.

45′ +1 Secondo ammonito negli ospiti: sanzionato Polidori

45′ +1 Due minuti di recupero

44′ Punizione per il Piace: Antonio Palma disegna un destro a giro sopra la barriera su cui vola il portiere Antonino. Angolo per i biancorossi

39′ Pareggiato il conto dei gialli: ammonito Simonetti del Piacenza

31′ D’Iglio recupera palla vicino all’area di rigore del Grosseto e viene atterrato da Pedrini che viene ammonito. Lo stesso D’Iglio batte il calcio piazzato ma la palla finisce sulla barriera

14′ Altra occasione per i biancorossi: da Palma la palla finisce a Babbi, conclusione col mancino ma il portiere avversario è bravo a deviare in angolo

7′ Palla gol per il Piace: Pedone riceve da d’Iglio ma il tentativo non va a buon fine

1′ Fischio d’inizio al Garilli: comincia il campionato del Piace

