Conad Alsenese, al via gli allenamenti pre-campionato “Squadra giovane e combattiva”

E’ ufficialmente partita la nuova avventura pallavolistica della Conad Alsenese, formazione piacentina che affronterà per il secondo anno consecutivo e della storia il campionato di B1 femminile, dove è stata inserita nel girone A.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 7 settembre, le gialloblù allenate da Alessandro Della Balda si sono ritrovate al palazzetto di Alseno, dove hanno anche sostenuto il primo allenamento, suddiviso a gruppi con pesi e tecnica. All’orizzonte, il mini-ritiro da venerdì a domenica a Pinzolo, in Val Rendena (Trento).

LA NOVITA’ POGGI: Rispetto al precedente pre-raduno, la Conad presenta per ora una novità: aggregata alla rosa infatti c’è il libero Virginia Poggi, classe 1995 e che in carriera ha vestito anche la maglia di Piacenza in A1 tra il 2013 e il 2016, vincendo scudetto, Coppa Italia e due Supercoppe italiane. E’ la stessa Virginia a fare il punto della situazione. “Sono molto sorpresa dalla proposta di Alseno – racconta la giocatrice di Rivergaro – negli ultimi quattro anni, fatta eccezione per l’annata a Gossolengo, ho dato precedenza agli studi, conseguendo la prima laurea e studiando per la seconda, trasferendomi a Bologna. La passione per il volley, però, non si è mai spenta e ho tenuto in considerazione la proposta di Alseno provando a vedere se fosse possibile incastrare impegni accademici e pallavolistici, tenendo conto che con il lockdown sono state impostate alcune lezioni on line. Vedremo come va, ma nel frattempo ringrazio il ds Luca Baldrighi, il dg Elena Koleva e il presidente Stiliano Faroldi per la chiamata”.

IL PARERE DEL COACH – Inizia, dunque, a prendere forma la nuova Conad Alsenese, con il compito di plasmarla che spetta a coach Alessandro Della Balda. “Ho a disposizione – afferma il tecnico sanmarinese, al suo primo anno sulla panchina gialloblù – una squadra sicuramente giovane, entusiasta e combattiva. Il girone in cui siamo inseriti presenta formazioni toscane molto agguerrite e attrezzate, poi c’è Genova, squadra esperta. Vedo bene anche le piemontesi Acqui e Biella. Il calendario ci propone un inizio impegnativo, ma è giusto così: abbiamo tempo due mesi per arrivare preparati, nella consapevolezza che dovremo fare molto bene nelle prime dieci partite. Ora inizia la nostra preparazione, dove valuteremo la condizione fisica delle ragazze e punteremo presto sulla forza. Al momento, ci saranno tre sedute settimanali di preparazione fisica”.

LA ROSA DELLA CONAD ALSENESE – Questa la rosa attuale delle gialloblù.

Palleggiatrici: Melania Lancini (1998), Giulia Malvicini (1997), Giorgia Tedeschi (2003, aggregata dalle giovanili)

Opposte: Chiara Tonini (1998), Lara Boselli (2003, aggregata dalle giovanili)

Centrali: Stefania Guaschino (1994), Simona Galiero (1994), Eleonora Fava (1997), Blanca Martino (2003)

Schiacciatrici: Sara Gabrielli (1999), Serena Tosi (1995), Emma Mandò (2001), Petra Longinotti (2003, aggregata dalle giovanili)

Liberi: Martina Pastrenge (1994), Virginia Poggi (1995, aggregata)

Coach: Alessandro Della Balda

Vice allenatore: Giacomo Rigoni

Assistente allenatore: Greta Passera.

I NUMERI DI MAGLIA – Questi i numeri di maglia attuali della Conad Alsenese.

#1 Chiara Tonini (opposta)

#3 Melania Lancini (palleggiatrice)

#4 Emma Mandò (schiacciatrice)

#6 Martina Pastrenge (libero)

#7 Stefania Guaschino (centrale)

#8 Blanca Martino (centrale)

#9 Serena Tosi (schiacciatrice)

#10 Giulia Malvicini (palleggiatrice)

#11 Eleonora Fava (centrale)

#12 Simona Galiero (centrale)

#13 Sara Gabrielli (schiacciatrice)

ALLENAMENTI CONGIUNTI – Nel frattempo, sono stati stilati i primi impegni (con i dettagli ancora da definire) della preparazione con una serie di allenamenti congiunti a porte chiuse. Il primo sarà venerdì 25 settembre ad Alseno contro le piacentine della Pallavolo San Giorgio (B2), mentre sabato 3 e domenica 4 ottobre la Conad parteciperà al torneo di Ostiano (Cremona) insieme alle padrone di casa targate Csv-Ra.Ma., al Busa Foodlab Gossolengo (squadre di B1 al pari dell’Alsenese) e all’Enercom Crema, formazione di B2. Nella settimana successiva, due test informali interni contro Volta Mantovana (martedì 6 ottobre) ed Esperia Cremona (sabato 10 ottobre). In una data tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre ci sarà l’allenamento congiunto casalingo contro Campagnola (B2), mentre venerdì 30 ottobre ad Alseno arriverà la Villa d’Oro Modena (B1).