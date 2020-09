Conad Alsenese, ecco il calendario: esordio e ultima giornata in casa. Il derby con Busa dopo le soste a Natale e Pasqua

Partirà e terminerà ad Alseno il viaggio pallavolistico della Conad Alsenese nel secondo campionato consecutivo e della storia in B1 femminile.

Saranno infatti due match casalinghi gli estremi del calendario reso noto nel pomeriggio del 3 settembre dalla Fipav e che interesserà le gialloblù piacentine allenate da Alessandro Della Balda e inserite nel girone A. L’esordio di Tosi e compagne, infatti, è previsto sul rettangolo di gioco amico, con l’appuntamento per sabato 7 novembre alle 21 (giorno e orario di tutti i match interni delle emiliane) contro le toscane della Timenet Empoli. A ruota, doppia trasferta piemontese contro Acqui Terme e Parella Torino, mentre il 28 novembre ad Alseno arriverà l’ambiziosa Olympia Genova. L’ultimo impegno targato 2020 sarà il 19 dicembre a Castelfranco, in Toscana, mentre la ripresa post-natalizia sarà con il botto: sabato 9 gennaio, infatti, scoccherà l’ora del derby piacentino interno contro le “cugine” del Busa Foodlab Gossolengo nella sfida che sarà anche il primo match targato 2021.

Il girone d’andata della Conad si concluderà in Piemonte con la trasferta di Settimo Torinese (30 gennaio), poi dopo la sosta il pullman sarà diretto in Toscana nel giorno di San Valentino (14 febbraio) per la prima di ritorno contro Empoli. Scorrendo il calendario, il derby piacentino di ritorno si giocherà a Gossolengo sabato 10 aprile alle 18 dopo la sosta pasquale, mentre la regular season di Alseno terminerà in casa sabato 1 maggio contro Settimo Torinese.

“Le avversarie toscane – commenta il presidente della Pallavolo Alsenese, Stiliano Faroldi – per noi sono un’incognita che testeremo immediatamente. A ruota, ci attendono due trasferte ostiche in Piemonte ma che ritengo meglio affrontare nel girone d’andata, poi riceveremo la visita di Genova, formazione di alto livello. Nel complesso è un inizio di campionato delicato. Curiosamente, i derby di andata e ritorno contro Gossolengo arriveranno dopo la sosta natalizia e pasquale e sono sicuro che le due squadre li prepareranno al meglio”.

Il cammino della Conad Alsenese (B1 femminile girone A)

Girone d’andata:

Prima giornata (7 novembre 2020 ore 21): Conad Alsenese-Timenet Empoli

Seconda giornata (14 novembre 2020 ore 21): Arredofrigo Valnegri-Conad Alsenese

Terza giornata (21 novembre 2020 ore 21): Parella Torino-Conad Alsenese

Quarta giornata (28 novembre 2020 ore 21): Conad Alsenese-Psa Olympia Genova

Quinta giornata (5 dicembre 2020 ore 21): Prochimica Virtus Biella-Conad Alsenese

Sesta giornata (12 dicembre 2020 ore 21): Conad Alsenese-Blu Volley Quarrata

Settima giornata (19 dicembre 2020 ore 18): Fgl Pallavolo Castelfranco-Conad Alsenese

Ottava giornata (9 gennaio 2021 ore 21): Conad Alsenese-Busa Foodlab Gossolengo

Nona giornata (16 gennaio 2021 ore 21): Toscanagarden N8lini-Conad Alsenese

Decima giornata (23 gennaio 2021 ore 21): Conad Alsenese-Igor Volley Trecate

Undicesima giornata (30 gennaio 2021 ore 21): Lilliput Settimo Torinese-Conad Alsenese

Girone di ritorno:

Prima giornata (14 febbraio 2021 ore 17): Timenet Empoli-Conad Alsenese

Seconda giornata (20 febbraio 2021 ore 21): Conad Alsenese-Arredofrigo Valnegri

Terza giornata (27 febbraio 2021 ore 21): Conad Alsenese-Parella Torino

Quarta giornata (6 marzo 2021 ore 17,30): Psa Olympia Genova-Conad Alsenese

Quinta giornata (13 marzo 2021 ore 21): Conad Alsenese-Prochimica Virtus Biella

Sesta giornata (20 marzo 2021 ore 21): Blu Volley Quarrata-Conad Alsenese

Settima giornata (27 marzo 2021 ore 21): Conad Alsenese-Fgl Pallavolo Castelfranco

Ottava giornata (10 aprile 2021 ore 18): Busa Foodlab Gossolengo-Conad Alsenese

Nona giornata (17 aprile 2021 ore 21): Conad Alsenese-Toscanagarden N8lini

Decima giornata (24 aprile 2021 ore 21): Igor Volley Trecate-Conad Alsenese

Undicesima giornata (1 maggio 2021 ore 21): Conad Alsenese-Lilliput Settimo Torinese.