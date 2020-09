Condannato per furto aggravato, arrestato dai carabinieri a Fiorenzuola

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza, nella tarda serata del 22 settembre, insieme ai colleghi della Compagnia di Fiorenzuola, hanno rintracciato ed arrestato un 26enne, nato in Romania e residente a Fiorenzuola d’Arda, con precedenti penali, perché colpito da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Milano.

Deve espiare 4 anni 2 mesi e 22 giorni di reclusione per furto aggravato – commesso nel maggio del 2015 in San Donato Milanese – e per altri episodi che hanno portato all’emissione di provvedimenti per cumulo di pene.

I militari del Nucleo Investigativo l’altra sera gli hanno presentato il conto. Lo hanno rintracciato e fermato e dopo averlo condotto in caserma per le formalità del caso, è stato portato al carcere delle Novate di Piacenza dove sconterà la pena.