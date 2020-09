Connessione ‘lenta’ al Gioia, il preside Magnelli “Entro venerdì problemi risolti in tutto l’istituto”

“Non è mia abitudine minimizzare i problemi, voglio tuttavia rassicurare studenti e genitori: entro venerdì la connessione sarà garantita in tutte le aule del nostro istituto”.

Il dirigente scolastico del liceo Gioia di Piacenza, Mario Magnelli, risponde alla mamma che aveva segnalato la difficoltà di seguire le lezioni a casa. L’istituto di viale Risorgimento ha infatti adottato la modalità della didattica integrata: una parte degli studenti si reca a scuola, una parte (a turno) partecipa da remoto, grazie a webcam installate nelle aule. “Questa è modalità che non abbiamo scelto, ma abbiamo subìto, non avendo gli spazi necessari per accogliere tutti gli studenti a scuola – spiega Magnelli -. Il riuscire a predisporla ha visto un grande lavoro, durato tutta l’estate, con l’adattamento delle aule a queste nuove tecnologie. Proprio prima dell’estate ci era stata data la disponibilità da parte di Lepida di poter ‘agganciare’ la sede distaccata del liceo, quella dei Gesuiti dove sono state riscontrate le maggiori criticità, alla sua rete, ma questo intervento non è ancora stato realizzato”.

“Consapevoli di questa situazione, ci siamo subito attivati per trovare una soluzione in grado di aumentare la potenza della nostra connessione: già da oggi, 16 settembre, su 68 aule solo 6 hanno manifestato problemi, e contiamo di garantire la stessa qualità di ‘rete’ in tutta la scuola entro venerdì, grazie – dice il preside Magnelli – allo stanziamento di risorse ulteriori reperite nel bilancio del liceo”.