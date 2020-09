Coordinamento legali Confedilizia, sabato il convegno in diretta streaming

Tradizionale appuntamento di settembre (sabato 19, con inizio alle 9.30 e fino alle 13 e dalle 15 alle 18.30), a Piacenza, con il Coordinamento legali Confedilizia – convegno nazionale organizzato dalla Confederazione italiana della proprietà edilizia in collaborazione con il quotidiano economico Italia Oggi e con il patrocinio della Banca di Piacenza – giunto alla sua 30ª edizione.

Ospitata, come sempre, dall’Istituto di credito nella Sala convegni della Veggioletta, la giornata di studi è stata organizzata “in presenza” ma – in ossequio alle disposizioni Covid 19 – riservata ai soli invitati, dando però la possibilità di seguire i lavori attraverso la diretta streaming sui siti www.confedilizia.it e www.bancadipiacenza.it.

“Il diritto immobiliare alla prova dell’emergenza” è il tema scelto quest’anno con la relazione di base tenuta dal prof. avv. Vincenzo Cuffaro (“Trent’anni di Coordinamento legali. Il diritto immobiliare alla prova dell’emergenza”). A seguire, gli interventi programmati. Ecco il dettaglio: prof. avv. Vittorio Angiolini (“Profili costituzionali dell’emergenza”); avv. Daniela Barigazzi (“La cessione dei crediti di imposta per i lavori condominiali: contratti e delibere”); avv. Pier Paolo Bosso (“Responsabilità condominiali per i lavori con superbonus”); avv. Antonino Coppolino (“Gli accordi sul canone nei contratti agevolati”); avv. Carlo del Torre (“Le assemblee di condominio”); avv. Vincenzo Nasini (“Gli obblighi dell’amministratore di condominio”); avv. Prospero Pizzolla (“I rapporti con i dipendenti ed i fornitori del condominio”) avv. Paolo Scalettaris (“Gli accordi sul canone nei contratti commerciali”); avv. Nino Scripelliti (“Locazioni: un sinallagma che si attenua”); avv. Raffaele Specchi (“Il problema del differimento dei termini per il rendiconto e le riscossioni”). Direzione dei lavori e relazione di sintesi, avv. Cesare Rosselli, responsabile Coordinamento legali Confedilizia.

La sera del convegno (ore 21.15), nel Salone dei depositanti di Palazzo Galli, chiusura con il reading teatrale “Cronache dal vivo delle pestilenze” con Mino Manni e Marta Ossoli. Agli intervenuti, la pubblicazione in argomento curata da Gianmarco Maiavacca.