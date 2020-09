Coppa d’Oro, posti esauriti a Palazzo Gotico: cerimonia in diretta streaming

Sono tutti esauriti i posti – limitati in rispetto alla normativa anti assembramento – per partecipare alla cerimonia della “Coppa d’Oro” in programma sabato pomeriggio (26 settembre) a Palazzo Gotico.

Lo comunicano gli organizzatori. Sarà possibile seguire l’evento interamente in diretta streaming all’indirizzo www.openairtastemuseum.eu a partire dalle ore 16.30. La diretta verrà trasmessa anche su YouTube al canale Piacenza Tv e sulla pagina coppadoro2020.0523tv.it.

Il Premio “Coppa d’Oro”, ideato dal Consorzio salumi dop piacentini e giunto alla tredicesima edizione, ha come obiettivo principale di far apprezzare i salumi piacentini a denominazione di origine tutelata ad una platea nazionale e nel contempo valorizzare il territorio piacentino con le sue eccellenze: quest’anno sarà consegnato alla città di Piacenza, duramente colpita dalla pandemia e agli atleti Valentina Vezzali, Vanessa Ferrari, Davide Colla e Andrea Dallavalle.