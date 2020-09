Coppa d’Oro, tra i premiati anche Davide Colla della Yama Arashi “Grande orgoglio”

Una cornice suggestiva come Palazzo Gotico, un riconoscimento prestigioso, impreziosito ulteriormente dal figurare nell’elenco dei premiati insieme a grandi campioni dello sport italiano. E’ stato un sabato indimenticabile per Davide Colla, campione europeo e mondiale di Pointfight (specialità del kickboxing) e portacolori della società piacentina Yama Arashi. Il talento del sodalizio cittadino e della nazionale italiana, infatti, è stato protagonista della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio “Coppa d’Oro”, organizzato dal Consorzio di tutela salumi DOP piacentini in collaborazione con Comune di Piacenza, Camera di Commercio di Piacenza, Regione Emilia Romagna, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e Commissione Agricoltura del’Unione Europea.

Il nome di Colla si aggiunge ad altri volti prestigiosi del mondo sportivo: accanto a lui, infatti, figuravano anche un altro talento piacentino come Andrea Dallavalle (campione italiano di salto triplo), un monumento dell’Italia sportiva come l’ex schermitrice Valentina Vezzali e un’altra campionessa come la ginnasta Vanessa Ferrari. Davide ha ricevuto il premio dal sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, con la cerimonia preceduta dal convegno “Orgoglio italiano, un sentimento da custodire”.

“E’ stata – spiega Davide Colla – un’esperienza bellissima, così come la cornice di Palazzo Gotico. Come avevo confessato quando avevo saputo di essere stato nominato tra i vincitori di questo premio, è sicuramente un grande orgoglio per me, a maggior ragione essendo stato scelto insieme a grandissimi campioni dello sport italiano. Inoltre, il tema del convegno era molto interessante, con un connubio tra la mentalità sportiva (con il sapersi rialzare dopo le sconfitte e avere disciplina e costanza) e la capacità di reagire in un ambito che non c’entra con lo sport in un momento difficile come questo del post-Covid 19. A mio avviso, l’idea di avere sportivi di eccellenza come ambasciatori è stata molto azzeccata”.

Nelle foto, Davide Colla (Yama Arashi) premiato dal sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri