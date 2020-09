Coppa Italia, per il Piace c’è il Teramo al Garilli. La vincente sfiderà la Reggina

Sarà il Teramo l’avversario del Piacenza nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia.

E’ l’esito del sorteggio effettuato nel pomeriggio dell’8 settembre negli uffici della Lega Serie A a Milano. Si gioca in gara unica al Garilli (con supplementari, ed eventuali rigori, in caso di parità) il prossimo 23 settembre, la vincente della sfida affronterà nel secondo turno in trasferta la Reggina (30 settembre).

