Coppa Italia Volley, in campo Padova – Piacenza 1-1 DIRETTA

COPPA ITALIA – OTTAVI GARA 2

KIOENE PADOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-1

(25-19, 23-25)

AGGIORNAMENTI LIVE

– – –

Si torna di nuovo in campo a distanza di una settimana: domenica 20 settembre la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata alla Kioene Arena contro i padroni di casa della Kioene Padova alle ore 18 (Diretta streaming su Eleven Sports).

Dopo la falsa partenza al PalaBanca contro Top Volley Cisterna, Clevenot e compagni sono pronti a riscattarsi: la gara contro la formazione bianconera rappresenta l’occasione giusta per rilanciare la corsa dei biancorossi verso il passaggio del turno nella Del Monte Coppa Italia. La formula della manifestazione, infatti, prevede che le prime due classificate dei Gironi A e B passino ai Quarti.

A presentare la sfida contro Padova è Alberto Polo, centrale biancorosso che dopo 3 stagioni proprio nella città patavina è passato in Emilia per una nuova avventura. Il numero 1, originario di Bassano Del Grappa, carica i suoi compagni in vista del match di domenica: “C’è molta voglia di tornare in campo, sappiamo che per noi quella di domenica sarà una gara importante. Proseguire il cammino in Coppa Italia è un obiettivo, per questo siamo molto carichi e daremo il massimo. Padova è una squadra nuova: conosco alcuni ragazzi che sono rimasti però sono arrivati nuovi elementi come Shoji e Stern. Sono tutti giocatori di qualità e non dovremo commettere l’errore di sottovalutare il nostro avversario. Tornare a giocare alla Kioene Arena dove ho giocato negli ultimi tre anni e dove ho tanti bei ricordi e amici per me sarà un’emozione nuova e particolare ma come primo obiettivo c’è la volontà di portare a casa il risultato”.

L’avversaria che la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza andrà ad affrontare è profondamente cambiata rispetto allo scorso campionato. La Kioene Padova per questa nuova stagione è ripartita da una nuova guidata tecnica, affidandosi a coach Jacopo Cuttini, da due conferme come Volpato (nuovo capitano) e Danani, da nuovi innesti, tra cui la diagonale formata dal palleggiatore Shoji e dall’opposto Stern e da tanti atleti locali. Ben 9 su 14, infatti, sono nati in Veneto; la formazione bianconera, inoltre, punta forte sulla linea “green”, un vero e proprio marchio di fabbrica della società patavina.

Come successo al PalaBanca, anche alla Kioene Arena si assisterà al ritorno del pubblico sugli spalti: grazie alla deroga concessa dalla Regione Veneto potrà accedere all’impianto il 25% della capienza totale prevista.

STATISTICHE DELLA PARTITA

Precedenti: 1 (1 successo Piacenza)

Precedenti In Coppa Italia: nessuno

EX: Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19, Alberto Polo a Padova dal 2017/18 al 2019/20, Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, James Shaw a Padova nel 2016/17

A caccia di record: In Carriera: Marco Vitelli – 1 muro vincente ai 100 (Kioene Padova), Trevor Clevenot – 16 punti ai 1500, – 2 battute vincenti alle 100, Alberto Polo – 4 punti ai 1300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In Coppa Italia: Sebastiano Milan – 14 punti ai 100 (Kioene Padova).