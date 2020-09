Da 6 anni riforniva di droga la Valtidone, arrestato 32 enne di origini marocchine residente a Rottofreno.

Il giovane era stato fermato in marzo dai militari; in seguito ad attività di indagine è emerso che il 32enne sarebbe stato dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti – hashish, marijuana, cocaina – dal 2014, a Castelsangiovanni e in altri Comuni, con una decina di clienti “fissi”.

Nella giornata del 31 agosto i carabinieri di Castelsangiovanni lo hanno quindi condotto alle Novate.