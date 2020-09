Da Lady Gaga a De Gregori, un concerto benefico per sostenere la Lilt a Castelsangiovanni

In scena sabato 26 settembre alle ore 21 al teatro Verdi di Castel San Giovanni, un concerto acustico in memoria di Daniele Tosca, per sostenere la ricerca contro il cancro.

La Lilt Lega Italiana Lotta ai Tumori, sezione di Piacenza, col sostegno del comune di Castel San Giovanni, organizza per il quarto anno consecutivo un omaggio al giovane avvocato Daniele Tosca, scomparso prematuramente e ricordato da tutti per la sua grande disponibilità nei confronti del prossimo.

Quest’anno la Lilt propone un concerto del trio acustico “By Chance” composto da Mario Scaletti alla chitarra, Caterina Basso alla voce e Anna Freschi al violoncello.

I By Chance propongono un repertorio di musica raffinata e intramontabile che spazia da Guccini, a Paul Young, a Lady Gaga, sino a Cohen e tanti altri.

Il concerto sarà impreziosito da brevi interventi teatrali.

A fine serata la mamma del giovane avvocato destinerà una borsa di studio, intitolata appunto a Daniele, a uno studente (o studentessa) di infermieristica che si sia distinto negli studi e che si impegni a realizzare una tesi sulla ricerca oncologica.

Mentre i proventi della serata, verranno devoluti alla Lilt di Piacenza, promotrice dello spettacolo, per sostenere la sua infaticabile missione di diffusione dei sani stili di vita.

Lo spettacolo si svolgerà secondo le regole di sicurezza in vigore attualmente e ci auspichiamo una buona adesione di pubblico per omaggiare il giovane Daniele e tutte le persone come lui che non hanno sconfitto il male, ma anche per capire l’importanza della prevenzione.

Per informazioni e per la prevendita dei biglietti è possibile rivolgersi direttamente alla LILT di Piacenza ai seguenti numeri:

Sede LILT 0523.384706 (nei pomeriggi di martedì e giovedi dalle 15.30 alle 18.00) o al cellulare 335.6924694 (anche wa)

Oppure presso le seguenti attività di Castel San Giovanni:

• CARTOLERIA PUMA Corso Giacomo Matteotti, 43 – Tel 0523.842406

• BAR IL CASTELLO Via Don Mazzocchi, 4 (c/o centro commerciale Coop) Tel 0523.881445

• SALUMERIA BAIARDI Corso Giacomo Matteotti, 24 – Tel 0523.842802

• FERRAMENTA CALEGARI Corso Giacomo Matteotti, 106 – Tel 0523.882512