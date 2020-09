“Dall’amore allo zenzero”, oggi al Milestone la presentazione del libro di Martina Chiodaroli

Un viaggio nel mondo della cucina, in particolare quella completamente “vegetale”. Questo è il focus di “Dall’amore allo zenzero”, il libro scritto da Martina Chiodaroli ed edito dalla piacentina Edizioni Officine Gutenberg (ACQUISTALO QUI) che verrà presentato ufficialmente lunedì 14 settembre alle 19 al Milestone, in via Musso 5.

Come dice la stessa Martina, titolare del ristorante FoodLove di Piacenza e soprattutto grande appassionata di cucina e degli elementi che la compongono, questo libro “nasce con la volontà di avvicinare al mondo di cui mi sono innamorata 13 anni fa. Un mondo pieno di amore, di rispetto, di colori, di sapori, di gioia e di passione”. Questo nuovo “Dall’amore allo zenzero”, ultimissimo “nato” in casa Edizioni Officine Gutenberg, non è un semplice libro di ricette, è di più. È un viaggio fatto di passione per i prodotti che arrivano dalla terra, che uniti insieme, e mescolati con una buona dose della grande passione di Martina, portano a risultati semplici ma incredibili.

Oltre a questo, dopo l’introduzione del Dottore in Scienze Agrarie Roberto Favata, all’inizio del libro troviamo alcune pagine che ci introducono non solamente al tema in questione, ma proprio alla filosofia con cui Martina ci vuole far approcciare alle sue ricette. Parole che ci parlano del mondo “bio”, dei gruppi alimentari che ritroveremo poi nei piatti e dell’importanza del rimanere a stretto contatto con la terra, anche con quella con la “t” maiuscola.

L’autore – Martina Chiodaroli, nata a Piacenza il 3 maggio 1988, laureata in scienze e tecnologie alimentari, è titolare del ristorante FoodLove di Piacenza e volontaria dell’associazione Veg&Joy di Piacenza.

INFO PRESENTAZIONE LIBRO – Maggiori info sull’evento di presentazione del libro “Dall’amore allo zenzero” al link https://bit.ly/2FcsHbF