“Dall’Ausl ritardo esito tamponi, tanti anziani lasciati al freddo per due ore prima del ricovero”

“Alla Casa di Cura Piacenza di via Morigi stamattina tante persone, molte anziane, sono state lasciate al freddo in attesa di essere accolte per dei pre-ricoveri”.

La denuncia arriva da una nostra lettrice, la quale ha documentato con una foto lo stato di disagio di alcuni pazienti descritti come “irritati, scocciati, oltre che preoccupati”.

La motivazione della lunga attesa, spiega la lettrice, è da attribuire “al ritardo dell’esito dei tamponi effettuati dai pazienti che doveva arrivare dall’Ausl di Piacenza. La comunicazione del ritardo, però, è arrivata solo verso le 9, un’ora dopo l’inizio stabilito per i primi ricoveri”

“Dopo due ore di proteste – racconta -, è stato fatto il triage, quindi finalmente l’ingresso nella struttura. I pazienti – riporta – sono entrati tutti, segno che induce a pensare che i tamponi siano risultati negativi”.

“La situazione è davvero da migliorare – la considerazione finale -: non mi aspettavo questo disservizio a Piacenza”.