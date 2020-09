Dalle acque del fiume Po spunta un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale

E’ stato recuperato nel pomeriggio del 22 settembre il proiettile di artiglieria, risalente con ogni probabilità alla Seconda Guerra Mondiale, segnalato da alcuni pescatori lungo il fiume Po, all’altezza di Villanova in provincia di Piacenza.

Come era stato anticipato, le operazioni di recupero (anticipate di un giorno, vista l’allerta meteo diramata per domani) sono state affidate ai sommozzatori del Gruppo Operativo del Comando Subacquei e Incursori (COMSUBIN) della Marina Militare, distaccati presso il Nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi).

L’ordigno verrà ora affidato agli artificieri del Genio Pontieri per essere quindi fatto brillare in area idonea in totale sicurezza.